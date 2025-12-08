Direktori Perusahaan
miHoYo
miHoYo Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in China di miHoYo total CN¥556K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total miHoYo. Terakhir diperbarui: 12/8/2025

Paket Median
company icon
miHoYo
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Total per tahun
$78K
Level
L4
Gaji Pokok
$58.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19.5K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
1 Tahun
Apa saja tingkat karir di miHoYo?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Video Game

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di miHoYo in China mencapai total kompensasi tahunan CN¥1,089,671. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di miHoYo untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in China adalah CN¥537,641.

