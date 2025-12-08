Direktori Perusahaan
miHoYo
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Proyek

  • Semua Gaji Manajer Proyek

miHoYo Manajer Proyek Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Proyek in Singapore di miHoYo berkisar dari SGD 154K hingga SGD 220K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total miHoYo. Terakhir diperbarui: 12/8/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$137K - $160K
Singapore
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$119K$137K$160K$170K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Manajer Proyek data gajis di miHoYo untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di miHoYo?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Proyek penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Proyek di miHoYo in Singapore mencapai total kompensasi tahunan SGD 219,558. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di miHoYo untuk posisi Manajer Proyek in Singapore adalah SGD 153,878.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk miHoYo

Perusahaan Terkait

  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • VGW
  • Bethesda Game Studios
  • Blizzard Entertainment
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mihoyo/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.