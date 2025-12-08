Direktori Perusahaan
miHoYo
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Desainer Produk

  • Semua Gaji Desainer Produk

miHoYo Desainer Produk Gaji

Rata-rata kompensasi total Desainer Produk in China di miHoYo berkisar dari CN¥840K hingga CN¥1.15M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total miHoYo. Terakhir diperbarui: 12/8/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$128K - $151K
China
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$118K$128K$151K$161K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 2 lagi Desainer Produk data gajis di miHoYo untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di miHoYo?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Desainer Produk penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di miHoYo in China mencapai total kompensasi tahunan CN¥1,149,541. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di miHoYo untuk posisi Desainer Produk in China adalah CN¥839,664.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk miHoYo

Perusahaan Terkait

  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • VGW
  • Bethesda Game Studios
  • Blizzard Entertainment
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mihoyo/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.