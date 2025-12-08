Direktori Perusahaan
miHoYo
miHoYo Analis Keuangan Gaji

Rata-rata kompensasi total Analis Keuangan in China di miHoYo berkisar dari CN¥505K hingga CN¥703K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total miHoYo. Terakhir diperbarui: 12/8/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$75.8K - $89.3K
China
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$70.8K$75.8K$89.3K$98.6K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di miHoYo?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keuangan di miHoYo in China mencapai total kompensasi tahunan CN¥702,996. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di miHoYo untuk posisi Analis Keuangan in China adalah CN¥504,715.

Sumber Lainnya

