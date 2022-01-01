Direktori Perusahaan
MicroStrategy
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

MicroStrategy Gaji

Gaji MicroStrategy berkisar dari $107,100 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $320,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan MicroStrategy. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $320K
Asisten Administratif
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analis Bisnis
$129K
Ilmuwan Data
$225K
Desainer Produk
$107K
Manajer Produk
$286K
Manajer Proyek
$200K
Penjualan
$209K
Insinyur Penjualan
Median $263K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-MicroStrategy הוא Manajer Rekayasa Perangkat Lunak עם תגמול כולל שנתי של $320,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-MicroStrategy הוא $208,950.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk MicroStrategy

Perusahaan Terkait

  • Rackspace
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya