Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Ireland di Microsoft berkisar dari €166K per year untuk 64 hingga €261K per year untuk 66. Paket kompensasi yearan median in Ireland total €176K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Microsoft. Terakhir diperbarui: 11/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
64
€166K
€110K
€37.6K
€18.4K
Principal EM
€188K
€127K
€44.8K
€16.8K
66
€261K
€138K
€93.1K
€29.7K
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
20%
THN 1
20%
THN 2
20%
THN 3
20%
THN 4
20%
THN 5
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
