Microsoft Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji di Greater Shanghai Area

Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Greater Shanghai Area di Microsoft berkisar dari CN¥1.04M per year untuk 64 hingga CN¥1.47M per year untuk Principal EM. Paket kompensasi yearan median in Greater Shanghai Area total CN¥1.35M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Microsoft. Terakhir diperbarui: 11/7/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
64
Senior Manager
CN¥1.04M
CN¥700K
CN¥225K
CN¥111K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CN¥1.47M
CN¥928K
CN¥351K
CN¥187K
66
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Senior Director
67
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Lihat 5 Level Lainnya
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (20.00% tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Sometimes a 5 year schedule



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Microsoft in Greater Shanghai Area mencapai total kompensasi tahunan CN¥1,997,080. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Microsoft untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Greater Shanghai Area adalah CN¥1,394,892.

