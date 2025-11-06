Direktori Perusahaan
Microsoft Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Philadelphia Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Philadelphia Area di Microsoft berkisar dari $164K per year untuk 59 hingga $259K per year untuk 64. Paket kompensasi yearan median in Philadelphia Area total $183K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Microsoft. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
SDE
59(Entry Level)
$164K
$130K
$23.8K
$10K
60
$ --
$ --
$ --
$ --
SDE II
61
$181K
$131K
$31.3K
$18.8K
62
$195K
$148K
$38.3K
$9.2K
Lihat 9 Level Lainnya
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (20.00% tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Sometimes a 5 year schedule



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Microsoft in Philadelphia Area mencapai total kompensasi tahunan $258,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Microsoft untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Philadelphia Area adalah $182,000.

