Microsoft Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Norway

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Norway di Microsoft berkisar dari NOK 740K per year untuk 60 hingga NOK 2.17M per year untuk 66. Paket kompensasi yearan median in Norway total NOK 1.08M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Microsoft. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level Tambah Komp Bandingkan Level

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus SDE 59 ( Entry Level ) NOK -- NOK -- NOK -- NOK -- 60 NOK 740K NOK 639K NOK 66.4K NOK 34.8K SDE II 61 NOK 868K NOK 693K NOK 115K NOK 60.7K 62 NOK 1.01M NOK 743K NOK 176K NOK 90.5K Lihat 9 Level Lainnya

+ NOK 2.46M + NOK 594K + NOK 912K + NOK 205K + NOK 359K + NOK 225K Don't get lowballed

Pengajuan Gaji Terbaru

​ Filter Tabel Berlangganan Tambah Tambah Kompensasi Tambah Kompensasi

Perusahaan Lokasi | Tanggal Nama Level Tag Tahun Pengalaman Total / Di Perusahaan Total Kompensasi ( NOK ) Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus Tidak ada gaji yang ditemukan Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrutmen? Buat penawaran interaktif

Jadwal Vesting Utama Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 25.00 % tahunan ) Sometimes a 5 year schedule 20 % THN 1 20 % THN 2 20 % THN 3 20 % THN 4 20 % THN 5 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun: 20 % vesting pada 1st - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % vesting pada 2nd - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % vesting pada 3rd - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % vesting pada 4th - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % vesting pada 5th - THN ( 20.00 % tahunan ) Sometimes a 5 year schedule 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 6.25 % triwulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 6.25 % triwulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 6.25 % triwulanan ) Sometimes a 5 year schedule 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan ) Sometimes a 5 year schedule

Apa jadwal vesting di Microsoft ?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran . Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut → Masukkan Email Anda Masukkan Email Anda Berlangganan Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan Kirim Jabatan Baru