Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Portland Area di Microsoft berkisar dari $168K per year untuk 60 hingga $321K per year untuk 65. Paket kompensasi yearan median in Greater Portland Area total $265K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Microsoft. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
SDE
$ --
$ --
$ --
$ --
60
$168K
$118K
$34.3K
$15.6K
SDE II
$ --
$ --
$ --
$ --
62
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
20%
THN 1
20%
THN 2
20%
THN 3
20%
THN 4
20%
THN 5
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru
Insinyur iOS
Insinyur Perangkat Lunak Frontend
Insinyur Machine Learning
Insinyur Perangkat Lunak Backend
Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack
Insinyur Jaringan
Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)
Insinyur Data
Insinyur Perangkat Lunak Produksi
Insinyur Perangkat Lunak Keamanan
Insinyur DevOps
Insinyur Site Reliability
Insinyur Kripto
Insinyur Perangkat Lunak Virtual Reality
Insinyur Sistem
Insinyur Perangkat Lunak Video Game
Advokat Pengembang
Ilmuwan Peneliti
Peneliti AI
Insinyur AI