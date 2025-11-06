Microsoft Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Denmark

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Denmark di Microsoft berkisar dari DKK 605K per year untuk 59 hingga DKK 1.72M per year untuk 65. Paket kompensasi yearan median in Denmark total DKK 1.16M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Microsoft. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus SDE 59 ( Entry Level ) DKK 605K DKK 524K DKK 43.6K DKK 37.1K 60 DKK 724K DKK 590K DKK 86.3K DKK 47.1K SDE II 61 DKK 797K DKK 642K DKK 85.6K DKK 69.4K 62 DKK 890K DKK 671K DKK 134K DKK 84.1K Lihat 9 Level Lainnya

Pengajuan Gaji Terbaru

Jadwal Vesting Utama Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 25.00 % tahunan ) Sometimes a 5 year schedule 20 % THN 1 20 % THN 2 20 % THN 3 20 % THN 4 20 % THN 5 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun: 20 % vesting pada 1st - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % vesting pada 5th - THN ( 20.00 % tahunan ) Sometimes a 5 year schedule 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 6.25 % triwulanan ) Sometimes a 5 year schedule 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

Apa jadwal vesting di Microsoft ?

