Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Costa Rica di Microsoft berkisar dari CRC 32.42M per year untuk 59 hingga CRC 57.47M per year untuk 63. Paket kompensasi yearan median in Costa Rica total CRC 48.45M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Microsoft. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus SDE 59 ( Entry Level ) CRC 32.42M CRC 25.63M CRC 4.89M CRC 1.9M 60 CRC 29.37M CRC 27.96M CRC 0 CRC 1.41M SDE II 61 CRC 47.2M CRC 33.91M CRC 11.1M CRC 2.2M 62 CRC 53.7M CRC 40.7M CRC 7.86M CRC 5.13M Lihat 9 Level Lainnya

Pengajuan Gaji Terbaru

Jadwal Vesting Utama Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 25.00 % tahunan ) Sometimes a 5 year schedule 20 % THN 1 20 % THN 2 20 % THN 3 20 % THN 4 20 % THN 5 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun: 20 % vesting pada 1st - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % vesting pada 2nd - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % vesting pada 3rd - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % vesting pada 4th - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % vesting pada 5th - THN ( 20.00 % tahunan ) Sometimes a 5 year schedule 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 6.25 % triwulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 6.25 % triwulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 6.25 % triwulanan ) Sometimes a 5 year schedule 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan ) Sometimes a 5 year schedule

Apa jadwal vesting di Microsoft ?

