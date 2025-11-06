Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Colombia di Microsoft berkisar dari COP 203.12M per year untuk 60 hingga COP 347.34M per year untuk 64. Paket kompensasi yearan median in Colombia total COP 325.09M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Microsoft. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
SDE
COP --
COP --
COP --
COP --
60
COP 203.12M
COP 128.75M
COP 69.82M
COP 4.54M
SDE II
COP 268.65M
COP 159.43M
COP 94.82M
COP 14.41M
62
COP 285.27M
COP 202.13M
COP 69.6M
COP 13.54M
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
Sometimes a 5 year schedule
20%
THN 1
20%
THN 2
20%
THN 3
20%
THN 4
20%
THN 5
Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:
20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)
20% vesting pada 2nd-THN (20.00% tahunan)
20% vesting pada 3rd-THN (20.00% tahunan)
20% vesting pada 4th-THN (20.00% tahunan)
20% vesting pada 5th-THN (20.00% tahunan)
Sometimes a 5 year schedule
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
Sometimes a 5 year schedule
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Microsoft, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
Sometimes a 5 year schedule
