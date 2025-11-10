Direktori Perusahaan
Microsoft
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penjualan
  • 61
  • Greater Toronto Area

Penjualan Level

61

Level di Microsoft

Bandingkan Level
  1. 59
  2. 60
  3. 61
    4. Tampilkan 9 Level Lainnya
Rata-rata Tahunan Total Kompensasi
CA$160,337
Gaji Pokok
CA$149,787
Saham ()
CA$12,920
Bonus
CA$61,443
Microsoft logo
+CA$336K
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Submission Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Microsoft

Perusahaan Terkait

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya