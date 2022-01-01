Micro Focus Gaji

Gaji Micro Focus berkisar dari $13,046 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $229,140 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Micro Focus . Terakhir diperbarui: 8/31/2025