Micro Focus Gaji

Gaji Micro Focus berkisar dari $13,046 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $229,140 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Micro Focus. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Analis Bisnis
$126K
Ilmuwan Data
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analis Keuangan
$151K
Teknolog Informasi (TI)
$193K
Desainer Produk
$167K
Manajer Produk
$229K
Operasi Pendapatan
$49.1K
Penjualan
$42.1K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$123K
Arsitek Solusi
$159K
Manajer Program Teknis
$160K
FAQ

Den højest betalte rolle rapporteret hos Micro Focus er Manajer Produk at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $229,140. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Micro Focus er $124,063.

