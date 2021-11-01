Direktori Perusahaan
Metrolinx
Metrolinx Gaji

Gaji Metrolinx berkisar dari $54,608 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keuangan di tingkat rendah hingga $113,821 untuk Insinyur Sipil di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Metrolinx. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $76.5K
Analis Bisnis
$70.8K
Insinyur Sipil
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analis Data
$63.8K
Ilmuwan Data
$73.9K
Analis Keuangan
$54.6K
Insinyur Perangkat Keras
$101K
Konsultan Manajemen
$79.4K
Penulis Teknis
$79.1K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Metrolinx adalah Insinyur Sipil at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $113,821. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Metrolinx adalah $76,455.

