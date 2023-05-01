Direktori Perusahaan
Metro
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
Wawasan Teratas
  • Kontribusikan sesuatu yang unik tentang Metro yang mungkin berguna bagi orang lain (misalnya tips wawancara, memilih tim, budaya unik, dll.).
    • Tentang

    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    Situs Web
    1947
    Tahun Didirikan
    95,000
    # Karyawan
    $10B+
    Perkiraan Pendapatan
    Kantor Pusat

    Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

    Berlangganan ke penawaran terverifikasi.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

    Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan berlaku Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan .

    Pekerjaan Unggulan

      Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Metro

    Perusahaan Terkait

    • Dropbox
    • Pinterest
    • Spotify
    • PayPal
    • LinkedIn
    • Lihat semua perusahaan ➜

    Sumber Daya Lain