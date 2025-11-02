Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Mercury total $260K per year untuk IC3. Paket kompensasi yearan median in United States total $270K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercury. Terakhir diperbarui: 11/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
16.67%
THN 1
16.67%
THN 2
16.67%
THN 3
16.67%
THN 4
16.67%
THN 5
16.67%
THN 6
Di Mercury, RSUs tunduk pada jadwal vesting 6 tahun:
16.67% vesting pada 1st-THN (16.67% tahunan)
16.67% vesting pada 2nd-THN (16.67% tahunan)
16.67% vesting pada 3rd-THN (16.67% tahunan)
16.67% vesting pada 4th-THN (16.67% tahunan)
16.67% vesting pada 5th-THN (16.67% tahunan)
16.67% vesting pada 6th-THN (16.67% tahunan)
7 years post-termination exercise window.