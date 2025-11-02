Direktori Perusahaan
Mercury
Kompensasi Manajer Produk in United States di Mercury total $289K per year untuk IC3. Paket kompensasi yearan median in United States total $230K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercury. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$289K
$210K
$79.3K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Jadwal Vesting

16.67%

THN 1

16.67%

THN 2

16.67%

THN 3

16.67%

THN 4

16.67%

THN 5

16.67%

THN 6

Jenis Saham
RSU

Di Mercury, RSUs tunduk pada jadwal vesting 6 tahun:

  • 16.67% vesting pada 1st-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 2nd-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 3rd-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 4th-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 5th-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 6th-THN (16.67% tahunan)

7 years post-termination exercise window.



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Mercury in United States mencapai total kompensasi tahunan $386,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mercury untuk posisi Manajer Produk in United States adalah $240,870.

