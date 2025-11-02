Direktori Perusahaan
Mercury
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Operasi Layanan Pelanggan

  • Semua Gaji Operasi Layanan Pelanggan

Mercury Operasi Layanan Pelanggan Gaji

Rata-rata kompensasi total Operasi Layanan Pelanggan di Mercury berkisar dari $141K hingga $193K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercury. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$153K - $181K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$141K$153K$181K$193K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Operasi Layanan Pelanggan data gajis di Mercury untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

16.67%

THN 1

16.67%

THN 2

16.67%

THN 3

16.67%

THN 4

16.67%

THN 5

16.67%

THN 6

Jenis Saham
RSU

Di Mercury, RSUs tunduk pada jadwal vesting 6 tahun:

  • 16.67% vesting pada 1st-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 2nd-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 3rd-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 4th-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 5th-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 6th-THN (16.67% tahunan)

7 years post-termination exercise window.



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Operasi Layanan Pelanggan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Layanan Pelanggan di Mercury mencapai total kompensasi tahunan $193,200. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mercury untuk posisi Operasi Layanan Pelanggan adalah $141,120.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Mercury

Perusahaan Terkait

  • Spotify
  • Apple
  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya