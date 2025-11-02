Direktori Perusahaan
Mercury
Mercury Pengembangan Bisnis Gaji

Kompensasi Pengembangan Bisnis in United States di Mercury total $150K per year untuk IC2. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercury. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$169K - $193K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$149K$169K$193K$212K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Jadwal Vesting

16.67%

THN 1

16.67%

THN 2

16.67%

THN 3

16.67%

THN 4

16.67%

THN 5

16.67%

THN 6

Jenis Saham
RSU

Di Mercury, RSUs tunduk pada jadwal vesting 6 tahun:

  • 16.67% vesting pada 1st-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 2nd-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 3rd-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 4th-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 5th-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% vesting pada 6th-THN (16.67% tahunan)

7 years post-termination exercise window.



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Bisnis di Mercury in United States mencapai total kompensasi tahunan $212,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mercury untuk posisi Pengembangan Bisnis in United States adalah $149,400.

