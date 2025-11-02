Direktori Perusahaan
Mercari
  • Gaji
  • Peneliti UX

  • Semua Gaji Peneliti UX

Mercari Peneliti UX Gaji

Kompensasi Peneliti UX in United States di Mercari total $173K per year untuk MG3. Paket kompensasi yearan median in United States total $150K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercari. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Mercari, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Peneliti UX di Mercari in United States mencapai total kompensasi tahunan $198,100. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mercari untuk posisi Peneliti UX in United States adalah $163,333.

