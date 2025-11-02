Direktori Perusahaan
Mercari
Mercari Manajer Program Teknis Gaji

Kompensasi Manajer Program Teknis in United States di Mercari total $113K per year untuk MG4. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercari. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$190K - $216K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$165K$190K$216K$241K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Mercari, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Program Teknis di Mercari in United States mencapai total kompensasi tahunan $240,917. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mercari untuk posisi Manajer Program Teknis in United States adalah $165,375.

Sumber Lainnya