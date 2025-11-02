Kompensasi Manajer Program Teknis in United States di Mercari total $113K per year untuk MG4. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercari. Terakhir diperbarui: 11/2/2025
Rata-rata Kompensasi Total
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Mercari, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (8.32% triwulanan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)