Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Japan di Mercari berkisar dari ¥7.47M per year untuk MG1 hingga ¥14.2M per year untuk MG4. Paket kompensasi yearan median in Japan total ¥12.22M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercari. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

+ ¥8.67M + ¥13.3M + ¥2.99M + ¥5.23M + ¥3.29M

Jadwal Vesting Utama 33.3 % THN 1 33.3 % THN 2 33.3 % THN 3 Jenis Saham RSU Di Mercari, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun: 33.3 % vesting pada 1st - THN ( 8.32 % triwulanan )

33.3 % vesting pada 2nd - THN ( 8.32 % triwulanan )

33.3 % vesting pada 3rd - THN ( 8.32 % triwulanan )

Apa jadwal vesting di Mercari ?

