Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Japan di Mercari berkisar dari ¥7.47M per year untuk MG1 hingga ¥14.2M per year untuk MG4. Paket kompensasi yearan median in Japan total ¥12.22M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercari. Terakhir diperbarui: 11/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Mercari, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (8.32% triwulanan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)
