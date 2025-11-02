Kompensasi Manajer Produk in Japan di Mercari total ¥16.22M per year untuk MG4. Paket kompensasi yearan median in Japan total ¥16.44M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercari. Terakhir diperbarui: 11/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Mercari, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (8.32% triwulanan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)