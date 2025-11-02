Direktori Perusahaan
Mercari
Mercari Ilmuwan Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Ilmuwan Data in Japan di Mercari berkisar dari ¥8.22M hingga ¥11.45M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercari. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Mercari, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Mercari in Japan mencapai total kompensasi tahunan ¥11,448,013. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mercari untuk posisi Ilmuwan Data in Japan adalah ¥8,219,087.

Sumber Lainnya