Kompensasi Analis Data in Japan di Mercari total ¥8.74M per year untuk MG3. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercari. Terakhir diperbarui: 11/2/2025
Rata-rata Kompensasi Total
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Mercari, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (8.32% triwulanan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)