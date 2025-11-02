Direktori Perusahaan
Mercari
Mercari Analis Data Gaji

Kompensasi Analis Data in Japan di Mercari total ¥8.74M per year untuk MG3. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mercari. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Mercari, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di Mercari in Japan mencapai total kompensasi tahunan ¥11,178,107. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mercari untuk posisi Analis Data in Japan adalah ¥7,834,229.

