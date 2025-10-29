Direktori Perusahaan
Mendix
  Gaji
  Manajer Produk

  Semua Gaji Manajer Produk

Mendix Manajer Produk Gaji

Paket kompensasi Manajer Produk median in Netherlands di Mendix total €81.6K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mendix. Terakhir diperbarui: 10/29/2025

Paket Median
company icon
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
Total per tahun
€81.6K
Level
hidden
Gaji Pokok
€77.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.9K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Mendix in Netherlands mencapai total kompensasi tahunan €137,034. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mendix untuk posisi Manajer Produk in Netherlands adalah €81,593.

