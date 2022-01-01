Direktori Perusahaan
Mendix
Mendix Gaji

Rentang gaji Mendix berkisar dari $56,385 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Data di ujung bawah hingga $195,975 untuk Pemasaran di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Mendix. Terakhir diperbarui: 8/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $93.5K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $93.9K
Desainer Produk
Median $72K

Analis Bisnis
$95.2K
Analis Data
$56.4K
Pemasaran
$196K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$93.6K
Arsitek Solusi
$96.7K
FAQ

The highest paying role reported at Mendix is Pemasaran at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mendix is $93,733.

