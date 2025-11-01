Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Israel di Melio Payments total ₪504K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Melio Payments. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Paket Median
company icon
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total per tahun
₪504K
Level
Tech Lead
Gaji Pokok
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
9 Tahun
Apa saja tingkat karir di Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Melio Payments, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Melio Payments in Israel mencapai total kompensasi tahunan ₪605,771. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Melio Payments untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Israel adalah ₪502,444.

