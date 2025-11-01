Direktori Perusahaan
Melio Payments
Melio Payments Ilmuwan Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Ilmuwan Data in Israel di Melio Payments berkisar dari ₪456K hingga ₪635K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Melio Payments. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₪488K - ₪575K
Israel
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₪456K₪488K₪575K₪635K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Melio Payments, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Melio Payments in Israel mencapai total kompensasi tahunan ₪634,830. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Melio Payments untuk posisi Ilmuwan Data in Israel adalah ₪455,776.

