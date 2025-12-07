Direktori Perusahaan
Meituan
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Operasi Bisnis

  • Semua Gaji Operasi Bisnis

Meituan Operasi Bisnis Gaji

Rata-rata kompensasi total Operasi Bisnis di Meituan berkisar dari $73K hingga $104K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Meituan. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$82.7K - $94.2K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$73K$82.7K$94.2K$104K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Operasi Bisnis data gajis di Meituan untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Meituan?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Operasi Bisnis penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Bisnis di Meituan mencapai total kompensasi tahunan $103,840. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Meituan untuk posisi Operasi Bisnis adalah $73,040.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Meituan

Perusahaan Terkait

  • Amadeus
  • Checkfront
  • Alpaca
  • Click Travel
  • EAB
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/meituan/salaries/biz-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.