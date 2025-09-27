Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in United States di Medallion total $216K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Medallion. Terakhir diperbarui: 9/27/2025

Paket Median
company icon
Medallion
Software Engineer
New York, NY
Total per tahun
$216K
Level
L3
Gaji Pokok
$153K
Stock (/yr)
$62.5K
Bonus
$0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Apa saja tingkat karir di Medallion?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Medallion, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Medallion in United States sits at a yearly total compensation of $294,844. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Medallion for the Insinyur Perangkat Lunak role in United States is $216,875.

Lowongan Unggulan

