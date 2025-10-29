Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di McKinsey berkisar dari $131K per year untuk Junior Engineer hingga $293K per year untuk Principal Architect I. Paket kompensasi yearan median in United States total $185K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total McKinsey. Terakhir diperbarui: 10/29/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru