Kompensasi Konsultan Manajemen in United States di McKinsey berkisar dari $121K per year untuk Business Analyst hingga $388K per year untuk Partner. Paket kompensasi yearan median in United States total $245K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total McKinsey. Terakhir diperbarui: 10/29/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
