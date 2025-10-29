Kompensasi Analis Bisnis in United States di McKinsey berkisar dari $124K per year untuk Business Analyst hingga $250K per year untuk Engagement Manager. Paket kompensasi yearan median in United States total $134K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total McKinsey. Terakhir diperbarui: 10/29/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
