McGraw Hill Gaji

Gaji McGraw Hill berkisar dari $10,816 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $213,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan McGraw Hill. Terakhir diperbarui: 9/15/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $138K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Desainer Produk
Median $100K
Manajer Produk
Median $120K

Peneliti UX
Median $100K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $213K
Ilmuwan Data
$184K
Pemasaran
$180K
Penjualan
$10.8K
Manajer Program Teknis
$185K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di McGraw Hill adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $213,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di McGraw Hill adalah $137,500.

