Mazars Gaji

Gaji Mazars berkisar dari $12,060 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $112,435 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Mazars . Terakhir diperbarui: 10/22/2025