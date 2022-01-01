Direktori Perusahaan
Mazars
Mazars Gaji

Gaji Mazars berkisar dari $12,060 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $112,435 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Mazars. Terakhir diperbarui: 10/22/2025

Akuntan
$47.2K
Ilmuwan Data
$112K
Analis Keuangan
$58.9K

Sumber Daya Manusia
$12.1K
Hukum
$45.6K
Konsultan Manajemen
$80.4K
Operasi Pemasaran
$34.2K
Desainer Produk
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Insinyur Perangkat Lunak
$56K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Mazars adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $112,435. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mazars adalah $51,585.

