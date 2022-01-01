Direktori Perusahaan
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Gaji

Gaji Marsh & McLennan Companies berkisar dari $20,586 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $276,375 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Marsh & McLennan Companies. Terakhir diperbarui: 10/20/2025

Don't get lowballed
Ilmuwan Data
Median $245K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $89K
Akuntan
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Aktuaris
$117K
Analis Bisnis
Median $65K
Analis Data
$60.6K
Analis Keuangan
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Konsultan Manajemen
$30.7K
Pemasaran
$276K
Operasi Pemasaran
$95.8K
Manajer Mitra
$221K
Manajer Produk
$102K
Manajer Proyek
$81.2K
Penjualan
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Manajer Program Teknis
$203K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Marsh & McLennan Companies adalah Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $276,375. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Marsh & McLennan Companies adalah $89,000.

Sumber Lainnya