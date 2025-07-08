Marquistech Gaji

Gaji Marquistech berkisar dari $22,854 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $79,855 untuk Insinyur Perangkat Keras di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Marquistech . Terakhir diperbarui: 10/20/2025