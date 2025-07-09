Mankind Pharma Gaji

Gaji Mankind Pharma berkisar dari $5,818 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $11,312 untuk Insinyur Mesin di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Mankind Pharma . Terakhir diperbarui: 9/15/2025