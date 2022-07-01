MAJORITY Gaji

Gaji MAJORITY berkisar dari $66,665 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $103,317 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan MAJORITY . Terakhir diperbarui: 11/22/2025