Majesco Gaji

Gaji Majesco berkisar dari $13,928 dalam kompensasi total per tahun untuk Penulis Teknis di tingkat rendah hingga $246,960 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Majesco. Terakhir diperbarui: 11/22/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $17.5K
Manajer Program
$168K
Manajer Program Teknis
$247K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Penulis Teknis
$13.9K
Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Majesco adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $246,960. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Majesco adalah $92,885.

