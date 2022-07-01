Direktori Perusahaan
MainStreet Gaji

Gaji MainStreet berkisar dari $130,560 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $165,825 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan MainStreet. Terakhir diperbarui: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Manajer Produk
Median $155K
Desainer Produk
$131K
Insinyur Perangkat Lunak
$166K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di MainStreet adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $165,825. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di MainStreet adalah $155,000.

