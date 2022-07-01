MainStreet Gaji

Gaji MainStreet berkisar dari $130,560 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $165,825 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan MainStreet . Terakhir diperbarui: 10/23/2025