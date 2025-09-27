Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Ilmuwan Data median in United States di Mailchimp total $171K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mailchimp. Terakhir diperbarui: 9/27/2025

Paket Median
company icon
Mailchimp
Data Scientist
New York, NY
Total per tahun
$171K
Level
Data Scientist II
Gaji Pokok
$125K
Stock (/yr)
$35.5K
Bonus
$10K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
1 Tahun
Apa saja tingkat karir di Mailchimp?

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Mailchimp, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Mailchimp in United States mencapai total kompensasi tahunan $206,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mailchimp untuk posisi Ilmuwan Data in United States adalah $157,500.

