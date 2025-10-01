Direktori Perusahaan
Magna International
Magna International Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Ann Arbor, MI Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Ann Arbor, MI Area di Magna International total $135K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Magna International. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Magna International
Software Engineer
Southfield, MI
Total per tahun
$135K
Level
L3
Gaji Pokok
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
16 Tahun
Apa saja tingkat karir di Magna International?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Berkontribusi

FAQ

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Insinyur Perangkat Lunak ve společnosti Magna International in Ann Arbor, MI Area představuje roční celkovou odměnu $159,920. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Magna International pro pozici Insinyur Perangkat Lunak in Ann Arbor, MI Area je $130,000.

