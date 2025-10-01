Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Switzerland di Magic Leap berkisar dari CHF 172K per year untuk Senior Software Engineer hingga CHF 209K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Switzerland total CHF 213K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Magic Leap. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Magic Leap, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
