Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in San Francisco Bay Area di Magic Leap berkisar dari $160K per year untuk Associate Software Engineer hingga $330K per year untuk Principal Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in San Francisco Bay Area total $181K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Magic Leap. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Magic Leap, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
