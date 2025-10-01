Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Miami-Ft. Lauderdale Area di Magic Leap berkisar dari $139K per year untuk Entry Software Engineer hingga $188K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Miami-Ft. Lauderdale Area total $149K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Magic Leap. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Magic Leap, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru