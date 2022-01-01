Magic Leap Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Magic Leap berkisar dari $90,554 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Keras di tingkat rendah hingga $324,719 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Magic Leap. Terakhir diperbarui: 10/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Perangkat Lunak Virtual Reality

Insinyur Mesin
Median $113K
Pemasaran
Median $151K

Analis Bisnis
$167K
Ilmuwan Data
Median $150K
Insinyur Listrik
$204K
Insinyur Perangkat Keras
$90.6K
Sumber Daya Manusia
$199K
Hukum
$189K
Insinyur Optik
$155K
Desainer Produk
$92.3K
Manajer Produk
$216K
Manajer Program
$174K
Perekrut
$176K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$322K
Manajer Program Teknis
$259K
Peneliti UX
$119K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Magic Leap, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Magic Leap adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Principal Software Engineer level dengan total kompensasi tahunan $324,719. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Magic Leap adalah $169,699.

